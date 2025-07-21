Первая ракетка мира и еще три теннисиста топ-10 снялись с “Мастерса” в Торонто

Сразу четыре игрока топ-10 мирового рейтинга пропустят в этом сезоне турнир АТР 1000 в Канаде



В этом году в Торонто не приедут Янник Синер, Карлос Алькарас, Джейк Дрейпер и Новак Джокович.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер в прошлом году в Торонто дошел до четвертьфинала, где уступил Андрею Рублеву. В результате снятия с турнира итальянец потеряет 200 очков в рейтинге. Дрейпер завершил борьбу в первом круге, а Алькарас и Джокович участия в турнире не принимали.

В сети Х Джек Дрейпер объяснил свое решение пропустить “Мастерс” в Торонто, а также следующий за ним – в Цинциннати. Британец сообщил, что после Уимблдона он восстанавливается после травмы левой руки.

“Ничего серьезного, но нужно дать руке полностью зажить. К сожалению, я не смогу сыграть в Торонто и Цинциннати. Увидимся в Нью-Йорке!”, – написал Дрэйпер.

По данным Eurosport Italia, причина отказа Янника Синнера от участия в турнире – восстановление после травмы локтя, которую он получил на Уимблдоне, где впервые стал чемпионом. Известно также, что итальянец сейчас находится в отпуске на Сардинии.

Официальные причины отказа Карлоса Алькараса и Новака Джоковича пока не известны. Все трое заявлены на следующий турнир серии Masters 1000 – в Цинциннати. Там Синнер будет защищать титул, завоеванный в прошлом году.



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