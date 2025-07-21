Два игрока Марселя покинули тренировочный лагерь команды, чтобы подписать контракты с другим клубом

Как сообщает издание RMC Sport, левый защитник "Марселя" Квентен Мерлен и его одноклубник Валентен Ронжье получили разрешение покинуть предсезонный тренировочный лагерь "Марселя", чтобы завершить свои переходы в "Ренн".

"Марсель" и "Ренн" достигли принципиального соглашения о переходе футболистов за общую сумму в 22,5 миллиона евро. "Ренн" искал левого защитника после того, как попрощался с Адриеном Трюффером, который перешёл в "Борнмут". Переход Мерлена обойдётся "Ренну" примерно в 13 миллионов евро.

Что касается Ронжье, то полузащитник входил в последний год своего контракта и отказался продлевать соглашение с "Марселем".

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