Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дон Чарльз

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

Известный британский боксер Дерек Чисора рассказал, как решил поддержать Дюбуа после поражения, но столкнулся с агрессией его тренера Дона Чарльза.

«После боя я пошел в раздевалку поддержать Дюбуа, но Дон Чарльз сказал: «Иди отсоси ч**н своему лучшему другу Усику». Я сказал: «Окей, классно, иду». Но я люблю Дона Чарльза, это все эмоции», – сказал Чисора.

sport.ua