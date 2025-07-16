Известный тренер: «Усик – Дюбуа 2? В 7-8 раунде ему придет конец»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский тренер Леонид Лоевский высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Я знаю, что Александр дисциплинированный и очень хороший боксер. У него молодая команда, которая очень сильно ему помогает и решает любые вопросы. Также, Усик во время тренировочного процесса от первой до последней секунды выкладывается на максимум.

Дюбуа тренировался у нас, в клубе Майка Тайсона перед запланированным поединком против Джо Паркера, который так и не состоялся. Тогда он был в очень хорошей форме, он сильно вырос.

Александр – это уникальный боксер, который подстраивается под любого соперника. Ключевая его работа – это обманывать и закручивать соперника. Он постоянно способен держать своих оппонентов в напряжении и не дает им думать.

Усик хорошо работает и на ближней, и на дальней дистанции, ну и, конечно, имеет очень хорошую физическую подготовку. Думаю, что в 7-8 раунде он утомит Дюбуа и будет нокаут», – сказал Лоевский.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua