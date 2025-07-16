Антонелли: Я допустил слишком много ошибок

Итальянский дебютант Mercedes Андреа Кими Антонелли не вполне доволен тем, как провёл первую половину сезона…

Андреа Кими Антонелли: «Честно говоря, я не очень доволен – слишком много нулей напротив этапов в личном зачёте.

После Канады я, честно говоря, с трудом нахожу какие-то положительные моменты. Есть ощущение, что у нас ничего не получается, что мне нужно сосредоточиться, провести перезагрузку, поскольку сейчас я, безусловно, не в лучшей форме.

Первая половина сезона прошла очень быстро, включала как довольно большие взлеты, так и некоторые неприятные спады. Со своей стороны я допустил слишком много ошибок. И я думаю, что выбранный мной подход, особенно в начале сезона, был не самым лучшим.

Сейчас в Формуле 1 всё очень плотно, разрывы в квалификации минимальны, и это говорит о том, что нужно всегда быть в форме, учитывать каждую мелочь, поскольку как только ты начинаешь немного отставать, то сразу оказываешься в невыгодном положении – и отыграться потом очень сложно.

Но я получил важный опыт и гораздо лучше контролирую ситуацию, что должно помочь. Конечно, я не очень доволен, но и не разочарован первой половиной сезона. Преодоление сложностей делает тебя сильнее.

Я не знаю, каким будет моё будущее. Вокруг многое происходит. Команда делает всё, чтобы обеспечить себе самый сильный состав не только в следующем сезоне, но и на перспективу. Но моя задача не изменилась. Я должен максимально выкладываться в каждой гонке, избегать ошибок и зарабатывать очки. Я очень доволен тем, где я нахожусь, я уверен в команде. Я знаю, что команда мне доверяет, поэтому не особенно волнуюсь».

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