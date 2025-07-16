Александр Зверев – о своем противостоянии с Алькарасом и Синнером: “Надеюсь немного испортить им праздник”

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своих перспективах в противостоянии с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером



“Возможно, этот сезон был не лучшим для меня, но я не думаю, что отстаю настолько сильно, как многим может казаться. Сейчас Карлос – звезда. Он приносит на корт невероятную энергию, и вместе с Янником они – главные соперники, которых нужно обыгрывать. Я просто надеюсь немного испортить им праздник и думаю, что у меня это может получиться.

Карлос Алькарас – отличный парень. С ним весело находиться рядом, у него всегда улыбка на лице. Если он сможет избежать каких-либо скандалов, его будут очень-очень любить болельщики”, – цитирует Александра Зверева портал Tennis365.

Напомним, что Александр Зверев после неожиданного поражения в первом круге Уимблдона признался, что испытывает психологические проблемы и потерю спортивной мотивации. На этой неделе немецкого теннисиста заметили тренирующимся в академии Надаля на Майорке, после чего появилась информация, что его новым тренером будет Тони Надаль.



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