“Счастлив, что он выбрал меня”. Новак Джокович – о совместной тренировке с Карлосом Алькарасом на Центральном корте Уимблдона

24-кратный чемпион турниров Большого Шлема и экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович провел тренировку на центральном корте Уимблдона



Первая тренировка на главном корте нынешнего Уимблдона оказалась для серба символической – он провел ее вместе с испанцем Карлосом Алькарасом, которому проиграл в финале травяного “мэйджора” в 2023 и 2024 годах. В этот раз они выиграли ровно по пять геймов каждый, и хотя счет не имел особого значения, атмосфера была очень особенной.

“Счастлив, насколько это возможно”, – ответил Джокович, когда его спросили, как он чувствует себя, вернувшись на Уимблдон.

“Чувствуешь себя даже немного неловко, когда играешь на этом корте. Он настолько идеален. Выглядит великолепно. Это настоящая привилегия.

Карлос как победитель прошлого года имеет право первым выбирать соперника для тренировки. А я в этом случае – спарринг-партнер. Счастлив, что он выбрал меня”, – отметил серб с улыбкой.

Джокович также отметил изменения, которые касаются турнирных мячей:

“Мячи на Уимблдоне стали медленнее, чем раньше. Это делает игру еще сложнее – очень трудно обыграть таких соперников, как Карлос, когда они выходят к сетке”.



Отдельно Джокович вспомнил и драматичный финал Открытого чемпионата Франции, в котором Алькарас победил Янника Синнера в пяти сетах, отыграв три матчбола.

“Да, это совсем другое покрытие и другой стиль игры, но то, что они сделали в финале в Париже – просто фантастика”, – восторженно сказал Новак.

“Честно говоря, я был у себя дома. Моя жена хотела посмотреть финал, а я – нет. Мы вышли пообедать. Потом вернулись – и я все же посмотрел. Невероятно, просто невероятно. Обоим – огромное уважение. Это был один из величайших матчей, которые мы когда-либо видели”.

Напомним, что сегодня на Уимблдоне состоялась жеребьевка основной сетки, по результатам которой Новак Джокович в первом круге сыграет против француза Александра Мюллера, а соперником Карлоса Алькараса будет итальянец Фабио Фоньини.



btu.org.ua