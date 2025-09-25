Украинцы на турнирах ITF 25 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Анита Сагдиева/Катрина Скотт (Украина/США, WC) – Мария Козырева/Мартина Окалова (-/Словакия, 2)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
10:30 | Алексей Крутых (Украина, 5) – Казра Рахмани (Иран)
Пары. Основная сетка. 2 круг
13:30 | Алексей Крутых/Дамьен Венгер (Украина/Швейцария) – ?
($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
10:00 | Дарья Есипчук (Украина, 3) – Николь Джанни (Бразилия, Q)
10:00 | Вадим Урсу (Украина, 5) – Алессандро Коччиоли (Италия, Q)
11:30 | Владимир Якубенко (Украина) – Александр Бакши (Грузия)
11:30 | Юрий Джавакян (Украина, 8) – Никита Янин (-, Q)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
13:30 | Андрей Порицкий/Вадим Урсу (Украина) – Фабрицио Андалоро/Робин Бертран (Италия/Франция, 4)
13:30 | Дарья Есипчук/Ясмин Эззат (Украина/Египет, 2) – Зозия Кардава/Влада Зверева (Грузия/-)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
12:00 | Эрик Ваншельбойм (Украина, 5) – Ян Кумстат (Чехия)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
10:30 | Никита Маштаков (Украина) – Феликс Жиль (Великобритания, 8)
10:30 | Владислав Орлов (Украина, 5) – Антон Аржанкин (-, Q)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
13:30 | Никита Маштаков/Владислав Орлов (Украина, 1) – Лоренцо Ферри/Денис Константин Спиридон (Италия)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
10:00 | Александр Брайнин (Украина, 2) – Григорий Ломакин (Казахстан)
11:30 | Мария Берген (Украина) – Митцуми Уемура (Япония)
11:30 | Адриана Ткаченко (Украина) – Дарья Сувирджонкова (Сербия, 5)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
13:00 | Александр Брайнин/Григорий Ломакин (Украина/Казахстан, 3) – Филип Джордан/Джо Тайлер (США/Великобритания)
13:30 | Мария Берген/Селина Атай (Украина/Турция, 4) – Харшали Мандавкар/Ноэлани Сара Тесо (Индия/Япония)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
10:00 | Георгий Кравченко (Украина, 5) – Луис Тесса (Франция)
11:30 | Никита Белозерцев (Украина, 7) – Энтони Генов (Болгария, Q)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
14:30 | Георгий Кравченко/Майкл Жу (Украина/США, 3) – Давид Баконьи/Зетени Параджи (Венгрия, WC)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
14:00 | Елизавета Котляр (Украина, 2) – Обан Дроге (Франция, Q)