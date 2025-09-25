От плей-офф Лиги чемпионов до зоны вылета в АПЛ. В Астон Вилле все очень плохо

Управлять успехом сложнее, чем его добиваться. В апреле "Астон Вилла" играла в четвертьфинале Лиги чемпионов и побеждала дома ПСЖ. Сегодня — провалила трансферное лето, потеряла футбольного директора и болтается в зоне вылета.

До матча с "Сандерлендом" (1:1) она была единственной командой в Англии, которая в этом сезоне еще не забивала. Еще раз: не только в Премьер-лиге, но и во всей Англии. Если вы условно играете за сборную местной фермы, ваша атака была относительно лучше атаки "Астон Виллы".

Им понадобилось 534 минуты, чтобы забить первый гол в Лиге. У них самый старый в Лиге состав (средний возраст — 28,5 лет). Еще весной их хвалили за глубину ростера, а теперь хуже них только "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон".

"Астон Вилла" не видела такого провала почти 30 лет

В последнее время клуб приучил фанатов к победам, росту и мечтам о вершине. Еще в прошлом сезоне они шокировали "Баварию" в Лиге чемпионов. Под руководством Эмери команда выглядела как хищник, способный укусить любого, независимо от имени или статуса.

Сила была не только в тактике. Владелец Нассеф Савирис дал Эмери практически неограниченную власть. Испанец построил вокруг себя штаб из людей, которым доверял. "Вилла" выглядела монолитом.

Мончи, известный своим неоднозначным стилем, привел в клуб громких новичков: Амаду Онану, Яна Матсена, Доньелла Малена. Большие деньги, большие надежды — и ни одного настоящего прорыва. Единственной искрой остается Морган Роджерс, личная ставка Эмери.

Баск возглавил "Астон Виллу" в 2022 году. С тех пор команда не знала такого спада. Хотя ростки пессимизма появились еще в конце прошлого сезона, когда команда поплыла ментально. "Вилла" финишировала поражением от разбитого "Манчестер Юнайтед", оказавшись за бортом Лиги чемпионов.

Атмосфера в клубе испортилась. Лето не сулило ничего хорошего из-за правил УЕФА

Все, конечно же, из-за денег. Клуб годами тратил 90% бюджета на зарплаты. Даже в прошлом сезоне они рискнули платить большие деньги Рашфорду и Марко Асенсио (летом оба ушли).

Но УЕФА решила обуздать аппетиты клубов, установив потолок зарплат. Теперь клуб может тратить на зарплату, трансферы и комиссионные агентам не более 70% бюджета. Для "Виллы", которая привыкла жить на широкую руку, это чуть ли не хэдшот.

Клуб уже заплатил 9,5 млн фунтов штрафа и согласился на новые правила игры. Это фактически сковало руки Мончи, который привык работать иначе. Пока конкуренты скупали звезд, "Вилланы" искали жемчужину на распродаже списанного хлама.

"Это трансферное окно действительно стало для нас ударом. Теперь мы должны работать с тем, что имеем. Как я уже говорил, у нас отличная команда, и я верю в нее. Я верю в нашего тренера. Надеюсь, новые ребята смогут помочь нам и подтолкнуть вперед.", — сказал защитник Эрзи Конса.

Красивые слова, но клуб был вынужден продавать. За местного любимца Джейкоба Рэмзи "Ньюкасл" заплатил 45 млн евро. Зато крупнейшим приобретением "Виллы" стал нападающий "Ниццы" Эван Гессан. За него заплатили 30 млн евро, но он до сих пор не забил ни одного гола.

Трансферное лето превратилось в долгое молчание. Только под конец окна удалось подобрать нескольких игроков: Виктор Линделеф пришел свободным агентом, Джейдон Санчо и Харви Эллиот — на правах аренды. Все трое до сих пор не адаптировались к футболу Эмери.

Это застой. В матче с "Сандерлендом" (1:1) девять игроков старта пришли в клуб еще в 2022 году. Линия защиты — Мартинес, Динь, Мингс, Конса, Кэш — это осколок эпохи Стивена Джеррарда, с которым клуб болтался внизу турнирной таблицы.

Стабильность, которой когда-то гордились, стала ловушкой. Икона Джон Макгинн до сих пор ведет команду за собой, но, как и все остальные, варится в собственном соку. Мартинес и Уоткинс стали прорывами, но упустили шанс перейти в топ-клуб в момент своего пика. Все застряли в проекте, который развалился за одно лето.

Эмери говорит, что команда слишком ленивая и нужно бороться

Он сказал это после 1:1 с "Сандерлендом". Он тогда ушел в раздевалку еще до финального свистка. Ведь действительно — на что было смотреть?

"Астон Вилла" играет одинаково ужасно и в Лиге, и в Кубках. С "Брентфордом" в серии пенальти на поле была команда, которая горела, и команда, которая скучала, не понимая, зачем ей все это сдалось.

Мэтти Кэш — еще один символ нынешней "Астон Виллы". Шесть сезонов, универсальный, преданный, послушный указаниям. У него были свои взлеты и падения, но когда здоров, он всегда был рядом. За все эти годы ему не нашли ни одного достойного конкурента.

Та же история в нападении. Атака до сих пор крутится вокруг Уоткинса, а стиль коротких розыгрышей соперники давно разгадали. "Вилла" стала слишком предсказуемой. Команда, которая когда-то летела вверх, теперь задыхается от собственной усталости.

Когда Эмери пришел в "Астон Виллу", он не скрывал: его интересуют только трофеи

Четыре победы в Лиге Европы сделали баска человеком, который знает путь к успеху.

Он действительно подарил Бирмингему мечту: впервые за 42 года "Астон Вилла" вернулась в Лигу чемпионов. Апрельский матч с ПСЖ, в котором она доминировала над будущим чемпионом Европы, стал одним из вечеров, которые невозможно забыть.

Но жажда побед имеет обратную сторону. Вместо развития проекта, Мончи загнал команду в гонку за готовым продуктом. Деньги тратились все быстрее, давление росло. В конце концов, его начали ощущать все — от игроков до руководства.

Мончи уже ушел. "Вилла" еще не выиграла ни одного матча в Премьер-лиге, но хотя бы забила первый гол.

Теперь она готовится к очередному походу Унаи Эмери за трофеем в Лиге Европы. Это может быть последний шанс баска доказать, что лучшая "Астон Вилла" еще впереди — а не осталась воспоминанием о весне.

