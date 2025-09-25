Хэмилтон: Я до сих пор не доверяю машине на торможении

После финиша гонки в Баку Льюис Хэмилтон был разочарован гоночным темпом. Гонщик Ferrari рассказал, что из-за неверных настроек он не чувствовал уверенности в машине во время торможений.

Льюис Хэмилтон: «Думаю, мне ещё есть над чем поработать в плане повышения агрессивности пилотирования. Машина ведёт себя довольно резво, поэтому во время атаки я до сих пор не могу на 100% доверять ей во время торможений. В Монце я был уверен в машине, а в Баку чувствовал себя не до конца уверенно за рулём из-за выбранных настроек.

Всё это кажется немного странным, ведь мы прогрессируем в последних гонках, но не добиваемся результатов. Думаю, нам вполне по силам провести хороший уик-энд и добиться результата».

Льюис Хэмилтон занимает шестое место в личном зачёте, заработав 121 очко, на 44 меньше напарника Шарля Леклера.

