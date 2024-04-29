Ломаченко — Камбосос: где смотреть чемпионский бой в легком весе

Эксчемпион мира в трех весовых категориях, украинец Василий Ломаченко встретится с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим в бою за вакантный пояс IBF в легком весе (61,2 кг) .

Ломаченко и Камбосос будут боксировать в Перте (Австралия) на RAC Arena, в воскресенье, 12 мая. Ориентировочное время — 8:00 по киевскому времени.

Пока ни один украинский телеканал и медиасервис не анонсировал прямую трансляцию чемпионского боя. Медиасервис&MEMOGO, который является официальным транслятором промоутерской компании Top Rank, которую представляет Ломаченко, еще в начале полномасштабного отказалась от показа боев представителя Белгород-Днестровского из-за сомнительной репутации боксера.

В Великобритании смотреть онлайн бой можно на Sky Sports Action. Действующие или новые подписчики Sky Sports могут просматривать трансляцию Lomachenko vs Kambosos Jr, а также все боксерские поединки Sky с помощью приложения Sky Go. Это бесплатно, если вы уже являетесь подписчиком Sky Sports TV. Приложение доступно для Apple, Android, Firestick, Roku и игровых консолей, однако недоступно на территории Украины.

24 часа Sky Go стоят 11,98 фунта стерлингов, а 1 месяц – 34,99 фунта стерлингов. .

В США трансляцию боя Ломаченко vs Камбосос-младший онлайн можно будет посмотреть через приложение ESPN+. Это отдельная услуга от обычного ESPN. 1 месяц ESPN+ стоит $10.99. Приложение ESPN позволит только имеющимся абонентам кабельного телевидения ESPN просмотреть трансляцию боя. Стоимость 1 месяца ESPN APP составляет $10,99. В Украине – mdash; недоступен.

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