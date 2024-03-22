Жирона возобновляет лицензию УЕФА

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Каталонская Жирона начала процесс возобновления лицензии УЕФА, чтобы не упустить возможность участвовать в еврокубках.

Об этом сообщает AS.

Клуб планирует инвестировать 20 миллионов евро в строительство трибун, которое начнут 27 мая и планируют завершить к сентябрю 2024 года.

Отмечается, что руководство не переживает из-за принадлежности команды к City Football Group, поскольку команда не нарушает никаких правил, установленных УЕФА.

<p Напомним, сейчас Жирона занимает 3 строчку в Ла Лиге. У подопечных Мичела 62 балла.

В пределах 29 тура испанского чемпионата каталонцы минимально уступили Хетафе. Следующую игру команда сыграет 31 марта против Реала Бетис.

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