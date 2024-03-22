Зак Браун продлил контракт

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун продлил свой контракт с McLaren Group до 2030 года.

Зак сыграл ключевую роль в формировании стратегии развития McLaren Racing, обеспечив высокие показатели всех команд McLaren и значительный маркетинговый и коммерческий прогресс.

Пол Уолш, председатель совета директоров McLaren Group: «Зак продемонстрировал исключительные лидерские качества, сыграв важную роль в развитии McLaren Racing. Продление контракта отражает нашу уверенность в его способности в ближайшие годы привести команду к ещё большим успехам».



Зак Браун: «Я рад продолжить руководить McLaren Racing, быть частью этой исторической команды. Для меня большая честь работать вместе с талантливыми мужчинами и женщинами в различных гоночных сериях McLaren Racing. Вместе мы продолжим расширять границы автоспорта и стремиться к наивысшим результатам на трассе и за её пределами».

Источник