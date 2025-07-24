Прага. Киченок и Ниномия одержали разгромную победу в четвертьфинале

Украинско-японская пара вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Чехии
Прага, Чехия • 21-26 июля • хард • $275,094
Действующая чемпионка: Магда Линетт (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвертьфинал
Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония, 2) – Ивонн Кавалье Реймерс/Мария Козырева (Испания/-) 6:0, 6:2
Теннисистки провели на корте 50 минут игрового времени и по ходу матча сделали шесть брейков и проиграли один гейм на своих подачах.
Киченок и Ниномия выиграли шестой матч подряд. Напомним, что на прошлой неделе они стали чемпионками турнира WTA 250 в Гамбурге.
За выход в финал украинско-японская пара будет бороться с дуэтом Эмили Апплтон/Изабель Хаверлаг (Великобритания/Нидерланды).
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