Прага. Киченок и Ниномия одержали разгромную победу в четвертьфинале

Украинско-японская пара вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Чехии



Прага, Чехия • 21-26 июля • хард • $275,094

Действующая чемпионка: Магда Линетт (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония, 2) – Ивонн Кавалье Реймерс/Мария Козырева (Испания/-) 6:0, 6:2

Теннисистки провели на корте 50 минут игрового времени и по ходу матча сделали шесть брейков и проиграли один гейм на своих подачах.

Киченок и Ниномия выиграли шестой матч подряд. Напомним, что на прошлой неделе они стали чемпионками турнира WTA 250 в Гамбурге.

За выход в финал украинско-японская пара будет бороться с дуэтом Эмили Апплтон/Изабель Хаверлаг (Великобритания/Нидерланды).

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