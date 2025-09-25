На базе Williams устроили команде торжественную встречу

В Баку Карлос Сайнс финишировал третьим, принеся Williams первый подиум с 2021 года. На базе в Гроуве устроили сотрудникам команды торжественную встречу.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Невероятно здорово видеть радость на лицах стольких людей на базе после нашего возвращения из Баку.

Подиум в воскресенье был не только заслугой Карлоса, инженеров, механиков и других членов гоночной команды. Он стал результатом беспрецедентной работы, которую день за днем выполняют более тысячи сотрудников Williams Racing.

Наслаждайтесь этим моментом. Я уверен, что это лишь небольшая часть того, что нас ждет впереди».

