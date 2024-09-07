Инвесторы готовы вложить $1,5 миллиарда в Aston Martin F1

Весной стало известно, что Лоуренс Стролл ведёт переговоры с потенциальными инвесторами о продаже части акций команды Aston Martin, и мы об этом рассказывали.

Сегодня британский телеканал Sky News сообщил некоторые подробности предстоящей сделки: два крупных инвестиционных фонда из США, HPS Investment Partners и Accel, близки к достижению договорённостей со Строллом и готовы вложить в ценные бумаги команды от 1,5 до 2 миллиардов долларов.

Якобы сделка будет подтверждена уже в ближайшее время.

Также сообщается, что в HPS согласны рефинансировать долги Aston Martin F1, связанные со строительством новой базы в Сильверстоуне. Источник, близкий к команде, утверждает, что доля акций команды, которая предлагается американским инвесторам, составляет от 20 до 25%.

Разумеется, авторы новости на Sky News не обошли вниманием тот факт, что в Aston Martin F1 готовятся объявить о контракте с Эдрианом Ньюи, легендарным гоночным конструктором, который с марта следующего года будет отвечать за разработку машин британской команды, в этом сезоне занимающей 5-е место в Кубке конструкторов.

Ни в Aston Martin, ни в американских инвестиционных фондах не откликнулись на просьбу телеканала прокомментировать готовящуюся сделку.

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