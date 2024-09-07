Швейцария — Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Швейцария — Испания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.09.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavi Bonilla/DeFodi Images

Фавориты 4-й группы элитного дивизиона Лиги наций встретятся между собой после неожиданных осечек в 1-м туре.

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Испания три дня назад сыграла 0:0 на поле Сербии в матче, который тренер "Фурии" Луис де ла Фуэнте назвал "полутоварищеским". Швейцария, в свою очередь, и подавно проиграла в Копенгагене (0:2).

Вряд ли речь идет о кризисе, ведь на Евро обе сборные выглядели здорово. Прежде всего, конечно, чемпион — Испания, но и Швейцария запомнилась бесстрашием и красивыми голами даже с грандами.

Вне сомнений, не испугаются "Нати" и "Фурию", которую уже били в 2022 году. Но хватит ли одной смелости против класса их соперника — это мы узнаем в воскресенье , 8 сентября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 21:45 по Киеву.

Трансляция матча

В эфире

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