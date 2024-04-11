Вольфф: Антонелли – один из фаворитов на место Хэмилтона

В интервью «Синьхуа» руководитель команды Mercedes Тото Вольфф назвал Кими Антонелли, которому скоро исполнится 18 лет, фаворитом на место уходящего в конце сезона Льюиса Хэмилтона…

Тото Вольфф: «Кими – очень сильный соперник. Я хочу посмотреть, как сложится его сезон в Формуле 2, мы посмотрим и на то, что произойдет с некоторыми другими гонщиками в Формуле 1, какой будет ситуация на рынке пилотов. Но я не сомневаюсь в чистой скорости, таланте и способностях Антонелли.

Мы бы не поддерживали его столько лет в картинге, если бы не верили, что у него есть потенциал перейти в Формулу 1 и выступать за Mercedes.

Сейчас я не хочу торопиться с принятием решения, Кими – один из фаворитов на следующий год, его преимущества очевидны, но мы не спешим. Очевидно, что некоторые другие сильные гонщики скоро определяться с тем, что делать дальше, но есть ощущение, что нам не следует принимать решение слишком быстро».

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