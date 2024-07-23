Мекис: В Венгрии команда переломила ситуацию

Перед этапом в Спа пресс-служба RB дала Даниэлю Риккардо меньше двух строчек в официальном релизе, зато Юки смог высказаться…

Лоран Мекис, руководитель команды: «В Венгрии команда переломила ситуацию, вновь став конкурентоспособной после нескольких сложных гонок. Хорошо, что в этот уик-энд в Бельгии перед летним перерывом у нас будет ещё один шанс подтвердить возвращение к той форме, которую мы демонстрировали в начале сезона.

Прошлый уик-энд не был идеальным, но стоит сосредоточиться на позитивных моментах: хороший темп с пятницы, обе машины в финале квалификации, доминирование в средней группе – такой и была наша цель на уик-энд. Впереди Юки в прошлый уик-энд финишировали только гонщики четвёрки лучших команд.

В Спа нас, как всегда, ждёт уникальный вызов – высокие скорости, большая длина круга и переменчивая погода. Нам нужно прибавить и добиться хорошего результата, чтобы с позитивным настроем отправиться на каникулы».

Даниэль Риккардо: «После тяжелого воскресенья в Будапеште я с ещё большим нетерпением жду Спа. На прошлой неделе мы показали хорошую скорость. Уверен, что мы сможем продолжить это в Бельгии и побороться за очки в воскресенье».

Юки Цунода: «В Венгрии мы действительно переломили ситуацию. Вся команда напряжённо работала, чтобы дать нам более эффективную машину. Особенно мы довольны тем, как она взаимодействовала с шинами в гонке, благодаря чему я оказался единственным, кто проехал дистанцию с одним пит-стопом. Отличная командная работа и блестящая стратегия!

Последняя гонка придала мне уверенности, поэтому я очень хочу посмотреть, что мы сможем сделать в Спа, где, очевидно, трасса совсем другого типа.

Пилотировать в Спа всегда интересно, особенно мне нравятся перепады высот, что редко встречается на других трассах. Большинство поворотов – скоростные и очень сложные. Это трасса старой школы.

Погода может быть переменчивой, но в Сильверстоуне мы проехали немало кругов по мокрой трассе, так что я уверен в своих силах».

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