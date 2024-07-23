Прага. 16-летняя Самсон обыграла 38-ю ракетку мира на пути в дебютный четвертьфинал в WTA-туре

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в Чехии

Прага, Чехия • 21-26 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Нао Хибино (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Линда Носкова (Чехия, 1) – Ева Лис (Германия) 6:2, 2:1 (отказ)

Элла Зайдель (Германия) – Эна Сибахара (Япония, LL) 6:2, 7:5

Магда Линетт (Польша, 4) – Ребека Масарова (Испания) 6:3, 6:4

Виктория Томова (Болгария, 5) – Яна Фетт (Хорватия) 6:3, 6:4

Магдалена Френх (Польша, 6) – Доминика Шалкова (Чехия) 6:4, 6:7(4), 2:2 (отказ)

Ангелина Калинина (Украина, 3) – Эльза Жакмо (Франция) 7:5, 3:6, 6:2

Оксана Селехметьева (-, Q) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн, LL) 6:1, 6:2

Лаура Самсон (Чехия, WC) – Катержина Синякова (Чехия, 2) 1:6, 7:5, 6:3

Элла Зайдель сыграет второй четвертьфинал на уровне WTA. Неделю назад немецкая теннисистка проиграла в матче за выход в полуфинал в Будапеште.

Магда Линетт впервые за две месяца вышла в четвертьфинал турнира WTA. В конце мая полька сыграла на этой стадии турнира WTA 500 в Страсбурге. Также отметим, что в апреле она дошла до финала турнира WTA 250 в Руане.

Лаура Самсон (№634 WTA) одержала первую победу над соперницей из топ-50 и впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA. Напомним, что чешка впервые выступает на соревнованиях такого уровня и стала первой теннисисткой 2008 года рождения на этой стадии турнира WTA.

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