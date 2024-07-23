ВИДЕО. Дебют в футбольном матче? Полесье заинтриговало роликом с Усиком

ФК Полесье. Александр Усик

Клуб УПЛ «Полесье» в своих социальных сетях опубликовал ролик с боксером Александром Усиком. На видео украинский чемпион получает форму с номером 17.

Видео подписано «Вы готовы?» и дата 01.08.24. 1 августа команде предстоит ответный матч Лиги конференции против «Олимпии».

Усик еще перед прошлым сезоном подписал контракт с житомирским клубом. Супертяж ранее говорил, что мечтает дебютировать в профессиональном футболе, а также сыграть против киевского «Динамо».

Александр уже играл в составе «Полесья», однако это было на товарищеском турнире в Турции. Дебюта в официальном матче еще не было.

В клубе сообщали, что Усик сможет присоединиться к команде после небольшого отдыха по итогам победы над Тайсоном Фьюри.

sport.ua