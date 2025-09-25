Три результативных действия Месси и гол Суареса. Нью-Йорк Сити – Интер Майами 0:4. Видеообзор матча

В ночь на 25 сентября "Интер Майами" уверенно обыграл "Нью-Йорк Сити" на арене Citi Field — 4:0.

Главной звездой встречи стал капитан гостей Лионель Месси: аргентинец оформил дубль и отдал голевую передачу. По одному мячу в активе Бальтасара Родригеса и Луиса Суареса, для которого это был первый матч после дисквалификации.

Команда Хавьера Маскерано набрала 55 очков в 29 турах и занимает третье место в таблице Восточной конференции МЛС, обеспечив себе участие в плей-офф. "Нью-Йорк Сити" после 31 игры идёт пятым с 53 баллами.

МЛС. 25 сентября

"Нью-Йорк Сити" – "Интер Майами" 0:4

Голы: Родригес, 43, Месси, 74, 86, Суарес, 83 (пен.)

