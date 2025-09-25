НХЛ. Первый матч Макдэвида, победа Флориды, неудачи Питтсбурга и Анахайма

В НХЛ продолжается предсезонная подготовка, а команды проводят выставочные матчи.
Чемпион Флорида одержала первую победу в предсезонке, обыграв Каролину со счетом 4:2. Пантеры играли не основным составом, а у Ураганов дебютировал летний форврд-новичок Николай Элерс, получивший большой 6-летний контракт.
Первый предсезонный матч провели лидеры Эдмонтона Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Оба очков не набрали, а Ойлерз уступили Сиэттлу 1:4.
Среди других результатов отметим поражения Питтсбурга, Анахайма и Калгари.
Предсезонные матчи НХЛ
Каролина – Флорида 2:4
Коламбус – Питтсбург 4:1
Эдмонтон – Сиэттл 1:4
Ванкувер – Калгари 3:1
Анахайм – Лос-Анджелес 0:3