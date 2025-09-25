Фелипе Масса определился с размером компенсации по иску к FIA, Формуле 1 и Берни Экклстоуну, которых он обвиняет в сговоре и преступном бездействии в сезоне 2008 года после преднамеренной аварии Нельсона Пике-младшего в Сингапуре.

Мы писали о том, что слушание этой некрасивой истории начнётся 28 октября в Лондоне. Интересы гонщика будет представлять адвокат Ник де Марко, они требуют возмещения ущерба в размере 60 миллионов фунтов ($82 млн).

Фелипе Масса: «Привлечение к ответственности поможет предотвратить подобное мошенничество в будущем. Лица, которым доверено защищать спорт, прямо нарушили свои обязанности, мы не можем позволить им извлекать выгоду из сокрытия собственного неправомерного поведения.

Такое поведение недопустимо в любой сфере жизни, особенно в спорте, за которым следят миллионы людей, в том числе дети. Мы доведём дело до конца, чтобы добиться справедливого и честного результата — для меня, для автоспорта в Бразилии и для спорта в целом».

