Жак Вильнёв: Перес даёт команде спонсоров и стабильность

Жак Вильнёв включился в дискуссию на тему, заслуживает ли Серхио Перес места в Red Bull Racing. Чемпион мира 1997 года считает, что раз команда до сих пор не расторгла контракт с мексиканским гонщиком, значит, у неё есть на это веские причины.

Жак Вильнёв: «Франко Колапинто заслуживает место в Формуле 1, но такое место может просто не найтись. Все говорят, что он займёт место Переса, но Перес продолжает выступать, и у него есть контракт. Люди уже десять месяцев говорят, что следующая гонка станет последней для Переса. Прекратите это говорить! У него есть контракт.

Серхио даёт команде спонсоров и стабильность. Макс Ферстаппен с ним очень доволен. И кто знает, насколько велика разница между ними на самом деле. Возможно, Перес сейчас немного сдал, но может это Ферстаппен просто потрясающий.

В Red Bull могут заменить Переса на другого гонщика, но что если он не поедет лучше? Что тогда? Они внутри команды гораздо лучше знают ситуацию, и у них есть несколько гонщиков из молодёжной программы. Им эта программа нужна не для того, чтобы посадить Колапинто за руль машины главной команде, а для того, чтобы выращивать собственных гонщиков».

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