ВИДЕО. Майк Тайсон был в ярости на взвешивании. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

В ночь с 15 на 16 ноября состоится интригующий поединок, в котором сойдутся легендарный американский боксер Майк Тайсон и блогер Джейк Пол.

Накануне боя состоялась традиционная церемония взвешивания, где Тайсон неожиданно для многих ударил Пола по лицу. Болельщики и журналисты были удивлены гневу боксера и не понимали причину такого поступка.

Оказалось, что во время битвы взглядов Джейк наступил сопернику на ногу, после чего последовал удар по лицу. Непонятно, было ли это сделано намеренно или блогер случайно задел оппонента, однако ответная реакция только больше подогрела интерес к бою.

После этого инцидента Пол заявил, что собирается жестко нокаутировать соперника; Майк ответил, что не собирается больше разбрасываться словами и ждет выхода в ринг.

sport.ua