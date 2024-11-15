Анастасия Лопата: “Я не ожидала вызова в сборную Украины. Это замечательный опыт”

19-летняя украинская теннисистка, которая учится в США и выступает в американский студенческой лиге, пообщалась с изданием Albany Herald накануне поездки на матч национальной сборной в Кубке Билли Джин Кинг.

“Я думаю, что дело больше в ментальном подходе”, – говорит Лопата о том, в чем ее игра больше всего улучшилась за последний год. Теннисистка рассказывает, что после анализа статистики своих трехсетовых матчей она увидела, что она выигрывала лишь на одно или два очка больше, чем её соперница. Этот показатель подчеркивает необходимость играть в свой лучший теннис в самые ответственные моменты. “Просто заставьте себя поверить, что вы можете подать хорошую подачу при счёте 30-40 или “ровно” [в матче на уровне колледжа]. Надо верить в то, что ты можешь выполнить удар в нужный момент”.

На этой неделе Анастасия Лопата находится в Техасе вместе со сборной Украины, которая сыграет со сборной Австрии в рамках Кубка Билли Джин Кинг. Теннисистка получила поздний вызов в ряды украинской команды, чтобы заменить Марту Костюк, но сама получила тяжелую травму за день до начала подготовки. Хотя из-за травмы Лопата не сможет выйти на корт, она проводит эту неделю со своей национальной сборной.

“Я была очень удивлена, конечно. Я не ожидала этого”, – сказала она ещё перед отъездом в Техас. “Очень приятно представлять Украину, я никогда раньше этого не делала, так что это отличная возможность и отличный опыт”.

В конце прошлого месяца на турнире ITF в Хилтон-Хед (Южная Каролина), Анастасия Лопата выиграла свой первый профессиональный титул.

“Я просто пытаюсь вспомнить, как я дошла до этого”, – комментирует Анастасия свой успех. “Что я сделала, чтобы быть там, где я есть? Я просто стараюсь не останавливаться на достигнутом. Я всегда ожидаю от себя, что сделаю все как можно лучше”.

Матч между сборными Австрии и Украины в Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг пройдёт 16-17 ноября. В этом противостоянии команды будут бороться за право сыграть в Квалификации в следующем году.

btu.org.ua