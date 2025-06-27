В регулярном сезоне НХЛ будет больше матчей. Лига уже договорилась

НХЛ и Профсоюз игроков в рамках обсуждения нового Коллективного соглашения договорились об увеличении количества матчей регулярного сезона с чемпионата 2026/27.
Лига увеличит количество матчей в регулярке с 82-х до 84-х за счет уменьшения количества контрольных игр перед стартом сезона.
Ранее команды проводили по шесть и больше контрольных встреч, однако теперь спаррингов будет не больше четырех.
Регулярный чемпионат будет начинаться не в октябре, а в последнюю неделю сентября.
О новом Коллективном соглашении планируют объявить в ближайшее время. Это означает, что еще четыре года не будет угрозы локаута.