В регулярном сезоне НХЛ будет больше матчей. Лига уже договорилась

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НХЛ и Профсоюз игроков в рамках обсуждения нового Коллективного соглашения договорились об увеличении количества матчей регулярного сезона с чемпионата 2026/27.

Лига увеличит количество матчей в регулярке с 82-х до 84-х за счет уменьшения количества контрольных игр перед стартом сезона.

Ранее команды проводили по шесть и больше контрольных встреч, однако теперь спаррингов будет не больше четырех.

Регулярный чемпионат будет начинаться не в октябре, а в последнюю неделю сентября.

О новом Коллективном соглашении планируют объявить в ближайшее время. Это означает, что еще четыре года не будет угрозы локаута.

sport.ua