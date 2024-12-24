«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» (0:5). Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:5.

У «Девилз» три (2+1) очка набрал Джек Хьюз, также по голу забили Тимо Майер, Стефан Ноусен и Доусон Мерсер.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в этой игре. Всего на счету 33-летнего форварда в нынешнем сезоне 15 голов и 22 результативные передачи в 32 матчах.

«Нью-Джерси» с 49 очками после 37 игр вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» (33 балла в 34 матчах) идут на 11-й позиции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Д. Хьюз — 14 (Братт, Хэмилтон), 4:29 — 1:0. Майер — 13 (бол., Мерсер, Палат), 24:41 — 2:0. Д. Хьюз — 15 (бол., Л. Хьюз, Братт), 31:13 — 3:0. Ноесен — 16 (Хишир, Майер), 48:00 — 4:0. Мерсер — 8 (бол., Д. Хьюз, Л. Хьюз), 52:35 — 5:0.

Вратари: Маркстрем — Куик.

Штраф: 24 — 24.

Броски: 30 (9+9+12) — 12 (5+4+3).

Наши: — – Панарин (19.06/1/-1).

23 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.

Источник