Еще одно усиление. Атлетико договорился о трансфере звезды Вильярреала

"Атлетико" продолжает усиливаться перед следующим сезоном, договорившись о трансфере звезды "Вильярреала".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что этим летом Алекс Баэна из "Вильярреала" присоединится к "матрасникам", ведь клубы достигли договоренности. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро с учетом бонусов.

Отмечается, что сейчас уточняются окончательные детали, после чего 23-летний испанский нападающий пройдет медицинское обследование в мадридском клубе. Еще несколько недель назад Баэна дал "зеленый свет" на переход.

Ранее сообщалось о том, что к клубу присоединится Маттео Руджери из "Аталанты" и Джонни Кардосо из "Бетиса".

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В сезоне 2024/25 Алекс Баэна забил 7 голов и отдал 10 ассистов в 32 матчах за "Вильярреал" в Ла Лиге.

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