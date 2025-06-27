Гераскевич подверг критике Захарову, которая стала на защиту Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на слова олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Стеллы Захаровой, которая встала на защиту известного боксера Василия Ломаченко:

«В заявлении трудно найти логическую цепочку и понять, какое отношение «рвота кровью и труд на свое имя» имеют к написанному Сергеем Притулой и Сергеем Стерненко. Почему-то госпожа Захарова придумала, что спортсмены – это какая-то отдельная каста неприкосновенных людей, о которых никто не имеет права писать.

Ломаченко с начала войны распространяет российские нарративы о «едином народе», сравнивал Украину с нацистской Германией, а также продолжает всячески поддерживать ФСБшный Московский патриархат. При этом он так и не смог осудить действия России и назвать агрессора агрессором».

sport.ua