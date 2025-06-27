Стелла: Мы знаем, что Алекс Данн – быстрый гонщик

Сегодня Алекс Данн, гонщик Формулы 2 и участник молодёжной программы McLaren, впервые пилотировал машину MCL39 на тренировке на австрийской трассе Red Bull Ring и вполне уверенно справился с этой задачей, завершив свою дебютную сессию на 4-й строчке протокола.

Разумеется, Андреа Стелла, руководитель британской команды, похвалил 19-летнего гонщика: «Прежде всего надо подчеркнуть, что в соответствии с нашими планами Алекс выполнил большой объём работы по проверке эффективности новых элементов, а также занимался анализом настроек, в частности, мы экспериментировали с углом продольного наклона шасси по отношению к трассе.

Кроме того, по телевизору мы не видим, как он работал с различными регулировками, меняя положения переключателей на руле, а это дополнительная и весьма серьёзная нагрузка на гонщика, поскольку все переключения нужно производить точно в определённый момент на определённых участках круга.

И Алекс действовал очень аккуратно, что производило отличное впечатление. К тому же у него была возможность показать свою скорость, хотя в этом плане удивлений не было, потому что мы знаем, что он быстрый гонщик. Думаю, анализировать результаты прохождения кругов надо с осторожностью, потому что своё лучшее время он показал под конец своего заезда, когда в баке машины оставалось мало топлива.

Но, по-моему, в целом его работа в этой сессии оставила очень позитивное впечатление и настраивала на оптимистический лад. Это важно и для самого Алекса, и для McLaren. Так что теперь продолжим готовиться к оставшимся сессиям уик-энда».

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