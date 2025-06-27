Тренер первой ракетки мира: “Сегодня мы все уважаем Синнера еще больше из-за того, как он справился с разочарованием”

Симоне Ваньоцци, который работает в команде Янника Синнера с 2022 года, пообщался с итальянской прессой накануне Уимблдона.



“Я не буду скрывать, что принять поражение было нелегко, особенно в Париже, ведь Рим был, в конце концов, первым турниром после трехмесячного перерыва, – сказал Ваньоцци в интервью Rai Radio 2. – Теперь, когда Ролан Гаррос позади, могу сказать, что сегодня мы все еще больше уважаем Янника, чем раньше, за то, как он справился с разочарованием. В конце концов, нельзя забывать, что в конечном счете это лишь теннисный матч и что мы имеем привилегию заниматься этим делом”.

Итальянец уже провел несколько тренировок на Уимблдоне. Это единственный турнир Grand Slam, на котором он еще не играл в финале.

“Первые впечатления положительные. Мы работаем над тем, чтобы найти правильную энергию для преодоления первого раунда, – рассказывает Ваньоцци, – Мы поселились в одном из домов, расположенных очень близко к клубу. Дорога до AELTC занимает у нас десять минут. Сначала мы размышляли над тем, проводить ли по одной или две теннисные сессии в день. Сегодня (четверг), например, мы наконец-то сможем сыграть на Центральном корте, что раньше было недоступно для всех. Там будет Медведев, и такой же бонус есть у Джоковича и Алькараса. Это возможность для избранных. Очевидно, что номер один в мире имеет некоторые преимущества, а другие приезжают и спрашивают: «Где я играю?».

Симоне Ваньоцци также надеется, что другой наставник итальянца, Даррен Кейхилл, изменит свое решение и не будет завершать тренерскую карьеру в конце сезона.

“Было бы здорово начать следующий год, имея его в нашей команде. Это было бы преимущество с точки зрения стабильности персонала, которое было бы очень полезным. Да, мы пытаемся [его убедить], возможно, с несколькими шутками здесь и там. Посмотрим…”.



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