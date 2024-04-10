Гаэль Монфис: «Думаю, я могу взять неделю отдыха, я уже давно не видел свою дочь»

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«Что касается моего расписания в туре, то дальше я сыграю в Мадриде. Сейчас я физически устал. Все это видят. А еще я хочу провести время с семьей. Моя семья вернется на следующей неделе. Я уже давно не видел свою дочь. Я играл много недель подряд, поэтому думаю, что могу взять одну для отдыха.

Я отдал все силы, чтобы хорошо подготовиться, но есть еще и другая важная вещь — это также иметь время с семьей. Я попытаюсь вернуться домой сегодня вечером, чтобы быть там, когда моя дочь проснется завтра утром. До выходных я больше не буду играть. Конечно, я также буду делать некоторые физические упражнения с моим тренером по фитнесу, а к теннису вернусь на выходных или в начале следующей недели.

Трудно ли организовывать весь процесс, учитывая и турниры, и семейную жизнь? Это трудно, потому что каждое решение — это жертва либо для семьи, либо для тенниса. Это непросто. Это даже очень сложно. Это когда тебе повезло или не повезло вырасти эгоистом. Это меня расстраивает, потому что в нашей жизни ты делаешь много вещей подряд и пропускаешь важные моменты. Некоторые люди говорят, что ты сделаешь это позже, но твоей дочери исполняется один год один раз, и два года исполняется один раз и больше никогда. Поэтому либо ты идешь и играешь, пытаешься быть жестким. Или же, как вчера, когда журналист намекнул, что я могу поехать на Олимпиаду… Спасибо, теннис, но, знаете, это также еще та неделя, когда каждое решение дается тяжело и я могу на что-то ответить «нет».

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