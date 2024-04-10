Безус голом помог Омонии разгромить команду российского зека

Украинский полузащитник Роман Безус принял участие в разгромной победе Омонии над Арисом в первом матче 1/2 финала Кубка Кипра. На 29-й минуте встречи он головой переправил мяч в ворота после скидки от партнера.

В конце первого тайма Арис остался в меньшинстве, а во второй половине встречи Омония довела дело до разгрома со счетом 3:0. Украинец был заменен на 68-й минуте. Отметим, что за Арис на правах аренды с Фиорентины выступает россиянин Александр Кокорин, который в период с 2018-го по 2021-й год был заключён за избиение. В матче против Омонии он отыграл лишь тайм— после перерыва его первым посадили на замену.

Матч-ответ между Омонией и Арисом состоится 17 апреля.

champion.com.ua