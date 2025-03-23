Зизу Бергс – после победы над Рублевым: “Это очень эмоциональный день для меня. Три года назад в этот день умер мой дедушка”

51-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс дал эмоциональное интервью на корте, после победы над Андреем Рублевым (№9 АТР) во втором круге «Мастерса» в Майами



“Честно говоря, я не знаю, что и думать. Это просто очень эмоциональный день для меня. Три года назад в этот день умер мой дедушка (плачет). Я играл здесь против Коккинакиса и я уступил 7-6 в третьем сете. И после этого я пошел в раздевалку и узнал об этой новости. Так что сегодня эта победа против игрока из топ-10 – это просто невероятно (плачет)”, – поделился своими эмоциями бельгиец.

25-летний бельгиец впервые в карьере победил соперника из топ-10 (сыграл седьмой такой матч) и впервые в карьере выиграл два матча на одном «Мастерсе». В третьем круге он встретится с итальянцем Маттео Берреттини.



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