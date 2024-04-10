Брюгге — ПАОК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Брюгге — ПАОК: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.04.2024 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/4 финала Лиги Конференций сыграют две команды, косвенно связанные с Украиной и нашим чемпионатом. В частности, в составе "Брюгге" на протяжении нескольких сезонов выступали Роман Яремчук и Эдуард Соболь, в то время как цвета ПАОКа ныне защищают ранее игравшие в УПЛ Томаш Кендзёра и Тайсон.

Что возьмёт верх — бельгийский прагматизм или греческая страсть — узнаем сегодня, 11-го апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция матча будет доступна на канале MEGOGO Футбол 7.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча «Брюгге» — «ПАОК» Смотреть трансляцию

www.ua-football.com