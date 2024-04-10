«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21–0, 10 КО) высказался про украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21–0, 14 КО):

«Смотрю бой Усика и Майкла Хантера. Не буду лгать, Усик такой крутой. Этого парня будет тяжело победить», – написал Стивенсон в своем Twitter.

Усик победил Хантера в 2017 году и защитил чемпионский пояс WBO в первом тяжелом весе.

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

Видеозапись поединка Усика и Хантера в 2017 году:

sport.ua