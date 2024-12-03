«Крови не будет». Известный промоутер сделал заявление накануне боя Усика

Getty Images/Global Images Ukraine.

Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен пообещал, что команда Тайсона Фьюри накануне реванша с Александром Усиком будет вести себя прилично и не провоцировать конфликты. Перед первым поединком Джон Фьюри – отец британца – сцепился с представителями украинской команды и получил незначительные травмы на лице.

«Больше никаких конфликтов. Крови не будет. Не нужно этих провокаций и перепалок перед таким событием. Нас ждет встреча лучших боксеров 21 века. Все, кто хоть отдаленно слышал про бокс, 21 декабря будут смотреть реванш. Я уверен, что Фьюри наконец-то остановит Усика», – сказал Уоррен.

Ранее авторитетное издание выделило несколько факторов, которые помогут Усику победить во втором поединке.

sport.ua