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Футбол

Тренер Ливерпуля отметил нападающего клуба: Способен забить столько же голов, сколько и четверо остальных

Похвалил футболиста

Тренер Ливерпуля отметил нападающего клуба: Способен забить столько же голов, сколько и четверо остальных

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Арне Слот похвалил Коди Гакпо. По его словам, нидерландский вингер способный забить столько голов, сколько и четверо остальных игроков.

    "К сожалению, я уже убедился, что он способен забивать 20 голов за сезон, когда он играл за ПСВ Эйндховен, а я был в роттердамском "Фейеноорде". Он забивал нам почти каждый раз.

    Он смог забить в той лиге, и он определённо сможет забить столько же голов и здесь, как и Лучо [Луис Диас], как и Мо [Салах], как и Дарвин [Нуньес] или Диого [Жота] — все они способны забить столько же голов", – сказал Слот.

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    • В этом сезоне Коди Гакпо сыграл в 20-ти играх "Ливерпуля" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал две голевые передачи.

    Коди Гакпо присоединился к "Ливерпулю" зимой 2023 года за 42 млн из "ПСВ".

    www.ua-football.com

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