Состоялась жеребьевка двух предварительных раундов Кубка Дэвиса-2025

Пресс-служба мужского командного чемпионата опубликовала сетку Квалификации Мировой группы на следующий сезон.
Действующий победитель турнира, команда Италии, автоматически квалифицировалась в финальную стадию соревнования и начнёт выступление с четвертьфинала. Финалист сезона-2024 команда Нидерландов начнёт свой путь со второго раунда квалификации.
Турнирная сетка Кубка Дэвиса-2025:
1-й квалификационный раунд (31 января – 2 февраля)
2-й квалификационный раунд (12-14 сентября):
[1] Нидерланды – BYE
Норвегия – [14] Аргентина
Швеция – [2] Австралия
[13] Бельгия – Чили
[3] Канада – Венгрия
Австрия – [12] Финляндия
Израиль – [4] Германия
Япония – [11] Великобритания
Китайский Тайбэй – [5] США
[10] Чехия – Южная Корея
Дания – [6] Сербия
Швейцария – [9] Испания
[7] Хорватия – Словакия
[8] Франция – Бразилия
Команды указанные первыми получили возможность сыграть матч на домашних кортах.