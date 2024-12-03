Состоялась жеребьевка двух предварительных раундов Кубка Дэвиса-2025

Пресс-служба мужского командного чемпионата опубликовала сетку Квалификации Мировой группы на следующий сезон.



Действующий победитель турнира, команда Италии, автоматически квалифицировалась в финальную стадию соревнования и начнёт выступление с четвертьфинала. Финалист сезона-2024 команда Нидерландов начнёт свой путь со второго раунда квалификации.

Турнирная сетка Кубка Дэвиса-2025:

1-й квалификационный раунд (31 января – 2 февраля)

2-й квалификационный раунд (12-14 сентября):

[1] Нидерланды – BYE

Норвегия – [14] Аргентина

Швеция – [2] Австралия

[13] Бельгия – Чили

[3] Канада – Венгрия

Австрия – [12] Финляндия

Израиль – [4] Германия

Япония – [11] Великобритания

Китайский Тайбэй – [5] США

[10] Чехия – Южная Корея

Дания – [6] Сербия

Швейцария – [9] Испания

[7] Хорватия – Словакия

[8] Франция – Бразилия

Команды указанные первыми получили возможность сыграть матч на домашних кортах.



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