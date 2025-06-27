Вратарь сборной Украины приглашен в тренировочный лагерь клуба НХЛ

ФХУ

По информации журналиста Марка Диввера, который работает для официального сайта НХЛ, клуб Ванкувер Кэнакс пригласил вратаря Александра Левшина в свой тренировочный лагерь для молодых игроков и проспектов.

18-летний Левшин весной дебютировал в национальной сборной Украины и стал самым молодым кипером в истории команды.

Минувший сезон Левшин провел в команде Торонто Пэтриотс юниорской хоккейной лиги Онтарио. Новый чемпионат Александр отыграет уже на уровне NCAA за Университет Кларксона.

Ванкувер должен опубликовать список игроков в лагерь в июле.

sport.ua