Бенфика – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

"Челси" уже успел проиграть на групповом этапе турнира, и поражение это было достаточно громким, ведь "Фламенго" во втором тайме буквально проехался по лондонцам и не заметил соперника. "Бенфика" не менее серьезный соперник, поэтому нужна работа над ошибками, чтобы не повторить ту неудачу. Будет ли проведена эта работа?

Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени в субботу, 28 июня.

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Трансляция матча “Бенфика” — “Челси” Смотреть трансляцию

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