Деонтей Уайлдер – Тайрелл Херндон

В ночь на 28 июня на арене «Charles Koch Arena» в американском городе Уичито состоится вечер бокса Legacy Reloaded от промоутера Нельсона Лопеса.

Главным событием станет бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся бывший чемпион мира из США Деонтей Уайлдер (43–4–1, 42 КО) и его соотечественник Тайрелл Херндон (24–5, 15 КО).

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Трансляция шоу в Нью–Йорке начнется в 04:00 по киевскому времени. В прямом эфире турнир покажет стриминг PPV.COM. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Деонтей Уайлдер – Тайрелл Херндон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард шоу Legacy Reloaded в американском Уичито:

Деонтей Уайлдер (43–4–1, 42 KO) – Тайрелл Херндон (24–5, 15 KO)

Деон Николсон (21–1, 17 KO) – Девонте Уильямс (13–1, 6 КО)

Густаво Трухильо (7–0, 6 КО) – Латиф Кайоде (22–5, 17 KO)

Марко Ромеро (8–0, 7 КО) – Андре Амаро (2–0, 2 КО)

Нико Эрнандес (11–0, 4 KO) – Роберт Ледесма (3–14–1, 2 КО)

Джефф Пейдж (18–3, 12 КО) – Джурмейн Макдональд (8–9, 3 КО)

Хорхе Карлос (9–0, 8 КО) – Джей Крупп (18–10, 8 КО)

Джон Кантрелл (13–0, 12 КО) – Фрэнклин Спаркс (4–4, 3 КО)

Эрик Валенсия (3–0, 3 КО) – Уилли Харрис (0–1)

Джошуа Ричи (дебют) – Ченси Уилсон (дебют)

Кайла Уильямс (1–1, 1 КО) – Хелен Лусеро (0–4)

Мигель Ноа Алдана (3–0, 3 КО) – Дженерал Ли (дебют)

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