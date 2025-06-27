В ночь на 28 июня на арене «Charles Koch Arena» в американском городе Уичито состоится вечер бокса Legacy Reloaded от промоутера Нельсона Лопеса.
Главным событием станет бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся бывший чемпион мира из США Деонтей Уайлдер (43–4–1, 42 КО) и его соотечественник Тайрелл Херндон (24–5, 15 КО).
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Трансляция шоу в Нью–Йорке начнется в 04:00 по киевскому времени. В прямом эфире турнир покажет стриминг PPV.COM. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.
Деонтей Уайлдер – Тайрелл Херндон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция
Файткард шоу Legacy Reloaded в американском Уичито: