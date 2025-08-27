US Open. Кырстя выиграла восьмой матч подряд, Гауфф одержала волевую победу на старте

На Открытом чемпионате США завершились матчи первого круга



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Ева Лис (Германия) – Франческа Джонс (Ведикобритания, Q) 6:0, 7:5

Сорана Кырстя (Румыния, SR) – Солара Сиэрра (Аргентина) 7:5, 6:0

Хейли Баптист (США) – Катержина Синякова (Чехия) 7:5, 6:3

Наоми Осака (Япония, 23) – Грет Миннен (Бельгия) 6:3, 6:4

Донна Векич (Хорватия) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 3:6, 7:5, 6:3

Коко Гауфф (США, 3) – Айла Томлянович (Австралия) 6:4, 6:7(2), 7:5

Эшлин Крюгер (США) – София Кенин (США, 26) 5:7, 6:4, 6:2

Екатерина Александрова (-, 13) – Анастасия Севастова (Латвия, SR) 6:4, 6:1

Анастасия Захарова (-) – Элина Аванесян (Армения) 2:6, 6:4, 6:2

Лаура Зигемунд (Германия) – Диана Шнайдер (-, 20) 7:6(3), 2:6, 6:3

Сорана Кырстя продлила свою победную серию после титула на турнире WTA 250 в Кливленде на прошлой неделе, где она не проиграла ни одного сета. Дальше румынка встретится с Каролиной Муховой, которой уступила в трех предыдущих противостояниях, в том числе в этом году в Дубае.

Хейли Баптист остановила беспроигрышную серию Катержины Синяковой, которая в начале этого месяца победила на турнире WTA 125 в Варшаве. Американка впервые вышла во второй круг домашнего “мэйджора” и в следующем раунде сыграет против Наоми Осаки, которой дважды проиграла в этом году – в Окленде и Маями.

Коко Гауфф пятый сезон подряд успешно начинает выступление в Нью-Йорке. Напомним, что два года назад американска выиграла здесь титул. Следующей ее соперницей будет Донна Векич: в прошлом году Гауфф уступила хорватке на Олимпиаде, а в начале этого сезона победила на командном турнире United Cup.

Лаура Зигемунд (№52 WTA) одержала третью победу в семи сыгранных матчах в этом сезоне против соперниц из топ-20. Немецкая теннисистка девятый раз играет в основной сетке US Open и впервые с 2019 года пробилась во второй круг. Ее лучшим результатом здесь является третий круг в 2016 году.

>>> Швёнтек и Анисимова вышли во второй круг, Аддад Мая прервала свою серию поражений

Фото: Getty Images.

