Формула 2: Форнароли завоевал второй поул в сезоне

Для Формулы 2 привычной стала картина, когда явного лидера в личном зачёте нет, и гонщиков первой пятёрки разделяют считаные очки. Поскольку за поул начисляются два бонусных балла, а разница между Алексом Данном, лидером молодёжной серии, и Ричардом Ферсхором всего три очка, то за победу в квалификации стоило побороться.

Однако главными героями сегодняшней сессии, определявшей порядок старта в основной гонке уик-энда, стали не они.

Первым более-менее убедительное время показал Леонардо Форнароли, гонщик Invicta Racing, но всего тысячную долю секунды ему уступил опытный Виктор Мартен, один из главных неудачников сезона, который на каждом этапе надеется добиться перелома ситуации, но каждый раз вмешиваются «обстоятельства непреодолимой силы».

В следующей попытке Форнароли проехал круг ещё быстрее, показав результат 1:15,574, а на вторую строчку поднялся Джошуа Дюрксен. Мартен при этом результат не улучшил, оказавшись на третьей строчке, а из гонщиков группы лидеров лучшим пока был Ферсхор, но только шестым. У Алекса Данна и его команды Rodin Motorsport что-то на ладилось, и после первой половины сессии он находился в нижней части протокола, а конкретно на далёком 18-м месте.

Когда до окончания квалификации оставалось меньше 12 минут, гонщики, получив свежие комплекты резины, начали возвращаться на трассу. При этом в отношении Джека Кроуфорда и его команды DAMS было начато расследование из-за того, что его небезопасно выпустили из боксов, но стюарды собирались заняться этим эпизодом уже после сессии.

Ферсхор предпринял решающий штурм поула и поднялся на первую строчку, но оставался на ней недолго – его время перекрыл Мартен, проехав круг за 1:15,243, и это уже была достаточно серьёзная заявка. В своей последней попытке голландский гонщик MP Motorsport пошёл ва-банк, но, как всегда в таких случаях, когда приходится пилотировать на пределе, это чревато, и Ричард на своём круге совершил как минимум три ошибки, причём настолько серьёзных, что его время было аннулировано.

А вот Форнароли всё сделал правильно, действовал чётко, и его попытка увенчалась лучшим временем дня: 1:15,229! Для итальянского гонщика это второй поул в его дебютном сезоне в Формуле 2, хотя, конечно, ещё вопрос, сможет ли он, стартовав с наиболее благоприятной позиции в воскресной гонке уик-энда, удержать лидерство.

Ферсхор перед началом сессии говорил, что поул – это, конечно, неплохо, но на Red Bull Ring нет особых сложностей с обгонами, поэтому при должной агрессивности бороться за победу можно и при старте из глубины пелотона.

В какой мере это у него будет получаться, узнаем по ходу субботнего спринта, который он начнёт с 7-й позиции, поскольку в молодёжных сериях применяется частично реверсивный порядок старта. А с поула в короткой гонке стартует Джон Беннетт, британский дебютант Van Amersfoort Racing, который сегодняшнюю квалификацию завершил с десятым временем.

Результаты готовятся…

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