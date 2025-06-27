Легенда бокса: «Стану первым, кто это сделал. И побью свой же рекорд»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Боксер Мэнни Пакьяо спустя почти четыре года после последнего боя возвращается в ринг и сразу проведет бой за титул WBC полусреднего веса.

«Важный бой, потому что он исторический. Я стану первым, кто выиграл титул уже после того, как его внесли в Зал славы. Кроме того, я побью свой же рекорд в качестве самого возрастного чемпиона полусреднего веса».

«Думаю, у меня еще осталось два или три боя в запасе. Посмотрим, что получится, но я готов к возвращению», – сказал Пакьяо.

Боксер 19 июля проведет бой против Марио Барриоса.

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sport.ua