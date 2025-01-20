Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Тренер чемпиона мира в легком весе Джервонты Дэвиса Кенни Эллис неоднозначно высказался об украинском боксере Александре Усике – чемпионе мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO.

«Я не могу высоко оценить Усика, откуда взялся этот парень? Он не был ни в моем топ-10, ни даже в топ-20.

Болельщики сейчас не знают боксеров прошлого, они знают только бойцов настоящего. Даже претенденты прошлых эпох были сильнее современных чемпионов мира», – сказал Эллис.

Ранее Джервонта Дэвис назвал тройку лучших боксеров в истории.

sport.ua