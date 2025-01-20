Винья: С Льюисом и Шарлем нам будет весело и интересно!

В первые дни наступившего года Льюис Хэмилтон, который начинает новую главу в своей карьере, связанную с Ferrari, поделился своими настроениями, рассказав о них в весьма позитивном обращении к болельщикам.

Мы приводили текст этого обращения, а теперь этот жест семикратного чемпиона мира вспоминал исполнительный директор Ferrari Бенедетто Винья в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Хэмилтон на своей странице на деловом портале Linedin тогда написал: «В будущем вас всегда ждут какие-то новые возможности, причём они рядом. Пусть 2025-й станет годом, когда мы будем открывать для себя новые возможности, неустанно стремиться чего-то добиться и двигаться вперёд к своей цели. Давайте сделаем так, чтобы этот год запомнился».

Вот как прокомментировал эти слова Бенедетто Винья: «В них чувствуется воодушевление, огромное желание приступить к работе в преддверии тестов. Перемены всегда важны, и Хэмилтон возвращается в игру.

Когда я читал его пост на Linkedin в начале года, мне понравилось это мощное послание, суть которого в том, что никогда и ни в чём нельзя сдаваться, надо продолжать надеяться. С Льюисом и Шарлем Леклером нам будет весело и интересно!..»

Первое официальное появление Хэмилтона в Маранелло ожидается на этой неделе, и вчера пресс-служба Ferrari в очередной раз намекнула на некую дату, с этим связанную – 25 января. В преддверии официальных предсезонных тестов для него запланированы частные тесты на заводском треке во Фьорано за рулём машины предыдущих лет выпуска.

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