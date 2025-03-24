В Alpine не станут оспаривать дисквалификацию Гасли

По итогам Гран При Китая из протокола гонки были исключены результаты не только гонщиков Ferrari, но и Пьера Гасли. В отличие от Ferrari, в Alpine не стали пояснять, с чем связан недовес машины гонщика, ограничившись общей фразой «техническое нарушение».

В коротком сообщении пресс-службы Alpine сказано, что команда принимает вердикт стюардов и теперь сосредоточится на подготовке к следующему Гран При Японии. Руководитель команды Оливер Оукс добавил, что инженеры постараются найти возможность улучшить машину в ближайших гонках.

Оливер Оукс: «По сравнению с квалификацией, гонка сложилась лучше – Пьер и Джек [Дуэн] отыграли позиции. В спринте деградация и гранулирование резины были высокими, но поскольку состояние трассы улучшилось, мы решили проехать гонку с одним пит-стопом, поставив Hard на заключительный отрезок.

Пьер отлично стартовал, отыграв три позиции на первом круге, как и в спринте, и финишировал одиннадцатым. К сожалению, после гонки он был дисквалифицирован за техническое нарушение. Темп Джека был сопоставим с темпом соперников, с которыми он ехал рядом, и он хорошо поборолся.

В конечном счёте, нам немного не хватило скорости, поэтому нужно понять, почему мы были недостаточно конкурентоспособны на этой трассе. Мы всё изучим, чтобы прибавить в будущих гонках».

Источник